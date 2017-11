Pflanzenschutz: Abwehrkräfte stimulieren

Die Universität Wageningen befasste sich im Rahmen eines Projekts zur nachhaltigen Kulturführung mit diesem Thema. Im Jahr 2016 liefen Versuche mit Tomaten, Topfgerbera und Petunien unter Glas. In den Versuchen ging es um die Nebenwirkung von Substanzen, die die Abwehr von biotrophen Pilzen stimulieren, gegen nekrotrophe Pilze wie Botrytis. Erstere befallen gesundes, letztere geschwächtes oder abgestorbenes Gewebe.

Biologisches Fungizid aktiviert Abwehr gegen biotrophe Pilze

Geprüft wurde das Produkt Fado von Nufarm, das als biologisches Fungizid gegen Echten Mehltau unter Glas angeboten wird (in Deutschland nicht zugelassen/angeboten). Es aktiviert in der Pflanze die Produktion von Salizylsäure zur Abwehr biotropher Pilze. Wirkstoff ist COS-OGA, ein Oligosaccharid-Komplex. Außerdem wurden in Wageningen zwei Versuchsmittel getestet.

Bei Tomaten zeigte sich, dass Fado als Nebenwirkung die Anfälligkeit gegen Botrytis verringerte. Bei verkaufsreifen Topfgerbera sank die Anfälligkeit für Blütenflecken nach einer präventiven Behandlung. Dies könnte nach Ansicht der Versuchsansteller auch eine Perspektive für Schnittblumen sein, die nach der Ernte nicht mehr behandelt werden dürfen.

Die Wirkung von Fado ließ sich durch das biologische Pflanzenschutzmittel Serenade steigern. Fado wirkte unter niedriger Lichteinstrahlung am besten.

Abwehr gegen nekrotrophe Pilze im Versuch nicht geschwächt

Die Theorie, dass eine Stärkung der pflanzlichen Abwehr gegen biotrophe Pilze wie Echter Mehltau mit einer Schwächung der Abwehr gegen nekrotrophe Pilze wie Botrytis verbunden sein könnte, wurde durch die beschriebenen Versuche nicht bestätigt.