Runder Tisch Pflanzenschutz im Gartenbau

Harmonisierung Pflanzenschutz-Zulassung: BMEL will Stau bis Jahresende ordentlich abbauen

Laut Clemens Neumann, Abteilungsleiter im BMEL, wolle die Behörde den Zulassungsstau bis zum Jahresende um 60 Prozent abbauen. Um das Ziel zu erreichen, stockt das Ministerium Personal auf.

„Wir brauchen die Vielfalt an Wirkstoffen und Pflanzenschutzmitteln, insbesondere für die gärtnerischen Kulturen. Nur so kann auch weiterhin integrierter Pflanzenschutz gewährleistet und Resistenzen vorgebeugt werden. Die Harmonisierung der Zulassung in Europa ist weiterhin nicht gegeben. Wir brauchen allgemein verbindliche Bewertungsverfahren“, erklärt Jürgen Mertz, Präsident des Zentralverbands Gartenbau.



Neumann betonte in der Runde, dass das Pflanzenschutzgesetz und die EU-Zulassungsverordnung 1107/2009 die Grundlagen für jegliche Verbesserungen darstellen. Im kommenden Jahr wollen sich alle Beteiligten wieder an den Runden Tisch setzen und über Verbesserungen im Pflanzenschutz diskutieren.