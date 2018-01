Xylella: Sachsen verkleinert Pufferzone

Im sächsischen Vogtland können viele grüne Betriebe aufatmen: Die Pufferzone, die nach dem Auftreten des Feuerbakteriums Xylella fastidiosa in einer Gärtnerei in Pausa eingerichtet werden musste, wird jetzt um die Hälfte reduziert.

Mit Xylella befallener Oleander in einer Gärtnerei im sächsischen Pausa. Foto: LfULG

Pufferzone schrumpft von zehn auf fünf Kilometer

Basierend auf dem im Dezember abgeänderten Durchführungsbeschluss 2015/789 hat das zuständige Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) jetzt beschlossen, die Pufferzone von zehn auf fünf Kilometer zu verringern. Damit fällt eine Vielzahl von Gärtnereien und Handelsbetrieben aus dem „Sperrgebiet“ und muss sich nicht mehr an Auflagen wie das Verbringungsverbot von bestimmten Pflanzen halten.

Laut LfULG bestehen sogar gute Aussichten für weitere Erleichterungen im Vogtland. Voraussetzung dafür ist, dass es sich beim Auftreten von Xylella um einen Einzelfall handelt und sich das Bakterium weder angesiedelt noch weiter verbreitet hat. Nachdem das Bakterium bei den umfassenden Sichtkontrollen und Untersuchungen von Pflanzen und Vektoren in der Befalls- und Pufferzone im vergangenen November nicht mehr nachgewiesen wurde, stehen nun noch die abschließenden Überprüfungen aus. Ende März soll die Entscheidung dann vorliegen, hofft das LfULG.

2016 Befall mit Xylella in sächsischer Gärtnerei entdeckt

Die Pufferzone wurde 2016 eingerichtet, nachdem in einer Gärtnerei im sächsischen Pausa erstmals im Bundesgebiet ein Befall mit Xylella fastidiosa entdeckt worden war. Bei einer Routinekontrolle waren damals verdächtige Symptome an einer privaten, zum Überwintern in der Gärtnerei untergebrachten Oleanderpflanze aufgefallen. Umgehende Laboruntersuchungen hatten den Verdacht schnell bestätigt.

Um die Ansiedlung und Verschleppung des Feuerbakteriums zu verhindern, hatte das LfULG im Februar 2017 angeordnet, unter anderem den gesamten Pflanzenbestand der betroffenen Gärtnerei vorsorglich zu vernichten. Rund 45.000 Frühjahrsblüher, 3.000 Narzissen, 3.000 Schnitttulpen sowie sämtliche Überwinterungspflanzen wurden damals per Container in die Müllverbrennungsanlage gebracht, wie die Gärtnerei-Inhaber gegenüber der TASPO erklärten.

Entschädigung für Gärtnerei in Pausa

Auch Erde und jegliche andere bewegliche Einrichtung der kleinen, familiengeführten Mischgärtnerei musste auf diese Weise entsorgt und der Betrieb sowie die dazugehörenden Gewächshäuser gereinigt und desinfiziert werden.

Für den finanziellen Verlust, den die Gärtnerei dabei erlitten hat – allein die Entsorgungskosten hatten sich im fünfstelligen Bereich bewegt – wurde der Betrieb „vom Freistaat Sachsen gemäß § 54 Pflanzenschutzgesetz angemessen entschädigt“, wie die LfULG mitteilt.