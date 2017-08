Apfelernte verzeichnet empfindliche Einbußen

Die Apfelernte in Deutschland ist im Vergleich zu 2016 beinahe um die Hälfte zurückgegangen (minus 46 Prozent). Der Ertrag liegt bei 555.000 Tonnen, wie im Rahmen der Prognosfruit-Konferenz in Spanien bekannt wurde.

Apfelproduktion in der EU sinkt um 21 Prozent

Auch in der EU stagniert die Apfelproduktion um 21 Prozent bei einer Gesamternte von 9.343.000 Tonnen. Am stärksten gingen die Erträge in Belgien (minus 68 Prozent) zurück. Auch die Obstproduzenten in Polen (minus 29 Prozent) und in den Niederlanden (minus 26 Prozent) mussten empfindliche Einbußen hinnehmen.



Lediglich Österreich freut sich über ein leichtes Plus, wobei die Ernte immer noch um 50 Prozent hinter dem Durchschnitt der letzten Jahre hinterherhinkt. Wetterkapriolen sind auch hier verantwortlich für die rückläufigen Erntemengen. Schon im Mai gingen die Produktionsbetriebe und Behörden davon aus, dass für die gesamte Landwirtschaft ein Schaden in dreistelliger Millionenhöhe entstanden war. Wein-, Acker- und Obstbau waren gleichermaßen von Unwetterschäden betroffen.

Starker Nachtfrost schädigt deutsche Apfelkulturen

Auch in Deutschland zeichnete sich im zweiten Quartal ein ähnliches Bild: Im April setzte starker Nachtfrost nicht nur den Apfelkulturen zu. Bereits im Juni gingen Experten davon aus, dass es in Anbauregionen rund um den Bodensee zu Totalausfällen kommen könnte. Das Bundesland Baden-Württemberg verzeichnete die geringste Apfelernte in den vergangenen 30 Jahren. Und das obwohl die Anbaufläche in den letzten Jahren um 12.100 Hektar angewachsen waren.



Wie der Bundesausschuss für Obst und Gemüse (BOG) meldete, waren auch Produktionsbetriebe für Kirschen, Pfirsiche, Erdbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren betroffen. Dass einzelne Bundesländer nun Hilfsfonds für die geschädigten Betriebe eingerichtet haben ist nur der erste Schritt. Langfristig müssen die Produzenten umdenken.

Obstproduzenten müssen in Beregnungsanlagen investieren

Viele Firmen hätten den Frostschäden durch Beregnungsanlagen entgegen wirken können, sind sich die Mitglieder des Bundesausschusses sicher. Dafür müsste der Bund seinerseits die passenden Rahmenbedingungen durch Investitionsförderung schaffen. Ebenfalls oben auf der Liste stehen entsprechenden Risikorückstellungen und Versicherungslösungen.



Nicht nur die deutschen Apfel-, sondern auch die Birnenproduzenten würden diese Veränderungen begrüßen. Denn auch hier steht im Hinblick auf die Ernte 2017 ein deutliches Minus von 46 Prozent zu Buche. Europaweit gesehen bleiben die Erträge auf einem Niveau von 2.148.000 Tonnen stabil (minus 1 Prozent). Italien und Kroatien verzeichnen sogar bessere Birnenernten als noch 2017. In Belgien gingen die Erntemengen um 7 Prozent und in den Niederlanden um 19 Prozent zurück.