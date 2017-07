Blaubeeren: Beginn der Saison

Mit dem traditionellen Beerenpflücken am 13. Juli startet der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg auf dem Spargel- und Erlebnishof Klaistow Buschmann und Winkelmann in die Heidelbeersaison des Jahres. Begleitet wird die Veranstaltung von Agrarminister Jörg Vogelsänger zusammen mit Landrat Wolfgang Blasig (Potsdan-Mittelmark) dem Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth und Klaus Henschel, Präsident des Gartenbauverbands.

Der Erlebnishof baut auf 150 Hektar Fläche Heidelbeeren an und erwartet in diesem Jahr eine Erntemenge von 700 Tonnen. Durch die zahlreichen Neupflanzungen, bedingt durch die erhöhte Nachfrage nach Kulturbeeren, wird in den nächsten Jahren mit stark steigenden Erträgen gerechnet im Raum Brandenburg gerechnet.