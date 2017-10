BVZ: Helmut Peters scheidet aus Vorstand aus

BVZ verabschiedet langjähriges Vorstandsmitglied Peters

Peters, der selbst eine Baumschule betreibt, spannte während seiner Vorstandszeit den Bogen zwischen Vermarktung und Produktion. So verband er die direkte Vermarktung auf den Großmärkten mit der indirekten Vermarktung. Matthias Bremkens, Vorsitzender des BVZ, bedankte sich im Rahmen der Herbsttagung des BVZ, die in Würzburg stattfand, bei Helmut Peters für seinen Einsatz und viele Jahre stets positiver Zusammenarbeit.



Im gleichen Zug stellte der BVZ sein Präsidium neu auf. Die Mitglieder wählten Frank Werner und Thomas Viehweg erneut in das Gremium. Neu mit an Bord des Vorstands sind: Bert Schmitz, Stefan Fleischle und Christoph Schönges.