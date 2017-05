FleuroStar 2017: fünf Zierpflanzen im Rennen

Als Nachfolger des amtierenden FleuroStars 2016 – Begonia hybrid ‘Miss Malibu’ (Dümmen Orange) – bewerben sich die folgenden Kandidaten (siehe auch Bildergalerie am Ende des Artikels):

Die Neuzüchtung aus der stecklingsvermehrten Conga-Serie von Florensis zieht am POS die Blicke mit üppigen Blüten in warmem Orange mit leuchtend rotem Zentrum auf sich. Kompakt im Wuchs, macht die Pflanze, die kaum Hemmstoffe benötigt, laut Fleuroselect unter anderem auf dem Kaffeetisch im Freien eine gute Figur. Am besten soll Calibrachoa ‘Conga Sunset Kiss’ solo im kleinen Topf oder als Eyecatcher kombiniert mit anderen Pflanzen im mittelgroßen Gefäß zur Geltung kommen.