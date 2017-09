FleuroStar: Calibrachoa MiniFamous ‘Double PinkTastic’

Der FleuroStar 2017/18 geht an den Züchter Selecta one mit der Sorte Calibrachoa MiniFamous ‘Double PinkTastic’. Das meldet die internationale Organisation der Zierpflanzenindustrie, Fleuroselect.

Fleuroselect-Präsident überreicht FleuroStar

Fleuroselect-Präsident Herman Hamer überreichte den Preis im Rahmen des FleuroStar Abends bei bei Beekenkamp Plants in Maasdijk an Züchterin Anita Stöver, die die Auszeichnung im Namen von Selecta one entgegennahm.



Calibrachoa MiniFamous ‘Double PinkTastic’ setzte sich gegen namhafte Konkurrenz durch. Ebenfalls nominiert für den FleuroStar waren: Calibrachoa Conga ‘Sunset Kiss’ von Florensis, Dahlia LaBella Maggiore ‘Rose Bicolour’ von Beekenkamp Plants, Helianthus interspecific ‘Sunfinity’ von Syngenta Flowers, und Pepper ‘Mamba-Red F1’ von Prudac.

‘Double PinkTastic’ mit besonderem Blütenzentrum

‘Double PinkTastic’ von Selecta one zeichnet sich durch zwei zweifarbige pink-weiße Kreise im Zentrum der Blüte aus. Die Züchtung eignet sich besonders gut für die Sommermonate, weist unkompliziertes Wachstum, ein verbessertes Wurzelsystem, eine sehr frühe Blüte und eine hohe Mehltautoleranz auf.



„Wir fanden dass es an der Zeit sei, den Wettbewerb um den FleuroStar mit einem eigenen Abend zu würdigen. Nach dem Unternehmen Beekenkamp Plants in diesem Jahr, wird dieses Event künftig an wechselnden Orten stattfinden, aber immer an einem FleuroStar Sichtungsstandort. Während der alljährlichen FlowerTrials, schaut die gesamte internationale Gartenbauindustrie auf diese größte Veranstaltung ihrer Art - der ideale Moment, die Pflanze mit dem größten ‚Wow-Faktor‘ am POS in diesem besonderen Rahmen ins Rampenlicht zu stellen“, erklärt Herman Hamer den Hintergrund der neuen Veranstaltung.

‘Double PinkTastic’ erhält Marketing-Unterstützung

Für den Gewinn des FleuroStars erhält Calibrachoa MiniFamous ‘Double PinkTastic’ nun Marketing-Unterstützung von Fleuroselect und den Sponsoren des Awards. Der Wettbewerb um die Vergabe des FleuroStars wird alljährlich während der FlowerTrials-Woche im Juni von Fleuroselect in den Niederlanden und in Deutschland veranstaltet.