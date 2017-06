Gärtnerbörse: Produktion von Poinsettien

Ein weiteres Thema ist der Hemmstoffeinsatz in der Poinsettien-Produktion. Wie sich in Versuchen am DLR Rheinpfalz herausstellte, zeigte sich bei Einsatz der Tankmischung aus Terrafert Blatt und EM Aktiv (neuer Name: BB Boden) in hoher Konzentration ein wachstumshemmender Effekt durch die Stärkungsmittel. Bei einigen Beet- und Balkonpflanzen ließ sich der Einsatz von Hemmstoffen stark reduzieren.

Gärtnerbörse stellt Hemmstoff-Versuch mit Poinsettien vor

So können erlaubte Anwendungshäufigkeiten einiger Hemmstoffe besser eingehalten werden und weniger Einsätze führen zu verminderten Rückständen in den Pflanzen. Einen Versuch mit Poinsettien stellt Frank Korting in der Gärtnerbörse 6/17 vor.

Erfreulich für Produzenten: Die Poinsettiensaison 2016 ist durch deutlich gestiegene Ausgaben der Verbraucher in Deutschland gekennzeichnet. Vor allem die positive Preisentwicklung – gerade im Fachhandel – soll zu diesem positiven Ergebnis geführt haben. Mit vielseitigem Marketing fördert zudem „Stars for Europe“ den Absatz von Weihnachtssternen. Ausführliche Beiträge zu beiden Aspekten sind im neuen Heft zu finden.

Weitere Themen in der Gärtnerbörse 6/17

Außerdem lesen Sie in der Gärtnerbörse 6/17 unter anderem die folgenden Themen:

Zimmerschalen – Nischenmarkt mit Potenzial

Marketing-Ideen für Begonien

Schnittrosen gesund halten

Bayer: Biologika als Ergänzung

Frühmorgens auf dem Großmarkt – Felix Trauth im Porträt

Gewächshausbau – Konzepte und Projekte

Vorschau Flower Trials

