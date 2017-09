Gärtnerei brennt: 100.000 Euro Sachschaden befürchtet

Feuer in Gärtnerei: Ursache ungeklärt, mutmaßliche Brandstiftung

Die Geschäftsräume der Gärtnerei sind direkt an ein Wohnhaus angeschlossen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden die Bewohner evakuiert. Was den Brand verursacht hat, ist noch nicht geklärt. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte in die Gärtnerei einbrachen. Am Tatort wurden ein Hammer und Scherben eines zerschlagenen Fensters sichergestellt. Ob Einbruch und Brand in direktem Zusammenhang stehen, sollen die Ermittlungen zeigen.



Schwarzenbek blickt in jüngster Zeit auf eine ganze Reihe von Brandstiftungen zurück. Direkt neben der Gärtnerei in der Hamburger Straße war im Sommer in einem Restaurant ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude musste inzwischen abgerissen werden, wie die Feuerwehr Schwarzenbek meldet. Auch eine Reparaturwerkstatt in unmittelbarer Nähe brannte aus. Auf das Konto des mutmaßlichen Brandstifters gehen außerdem rund 20 PkW.