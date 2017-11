IGZ: Hoffnung für Standort Erfurt?

Es scheint Hoffnung für den Erhalt des Leibniz-Institutes für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) am Standort Erfurt zu geben.

Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) auf Anfrage der TASPO bestätigt, hat der Freistaat Thüringen beim BMEL angefragt, ob aufgrund des Ausscheidens des IGZ-Standorts Erfurt aus der gemeinsamen Förderung der Leibniz-Gemeinschaft seitens des BMEL eine Nachfolgeeinrichtung anteilig institutionell gefördert werden kann.

Keine Förderung, aber Projektmittel für IGZ Erfurt

Das BMEL sieht eine solche Förderung demnach als nicht möglich an, habe jedoch angeboten, sich über Projektmittel in einer Größenordnung von jährlich bis zu 1,6 Millionen Euro (für mindestens fünf Jahre) am Aufbau einer Thüringer Forschungseinrichtung zu beteiligen.

Über das Angebot des BMEL gebe es weitere Gespräche.