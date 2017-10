Illegale Arbeit im Gemüsebau: Ermittlungen gehen weiter

Auch Saisonarbeitskräften steht der gesetzliche Mindestlohn zu. Den sollen die sechs beschuldigten Gemüsebau-Betriebe in der Vorderpfalz nicht gezahlt haben. Foto: Bestart/Fotolia

Fünf Monate nach der wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit und Sozialversicherungsbetrug eingeleiteten Großrazzia in sechs Gemüsebau-Betrieben in der Vorderpfalz befindet sich die Staatsanwaltschaft immer noch am Anfang ihrer Ermittlungen. Wie aus Fernsehberichten inzwischen zu erfahren war, soll es sich bei den Betrieben um Lieferanten von Lidl handeln.