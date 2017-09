„Joachim Gauck“ in Dresden gezüchtet

"Joachim Gauck" ist rot, bissfest und süß - so beschreibt das JKI die Apfelsorte. Foto: JKI

„Joachim Gauck“ heißt eine neue widerstandsfähige Apfelsorte, die am Julius Kühn-Institut (JKI) in Dresden gezüchtet wurde. Diese und andere neue Sorten können Interessierte am 7. Oktober von 10 bis 17 Uhr während des 13. Pillnitzer Apfeltags begutachten.