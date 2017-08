Kommt die Gen-Chrysantheme auf den Markt?

Blaue Gen-Chrysantheme: Das Institute of Vegetables and Floriculture Sciences (NARO) stemmte das Forschungsprojekt gemeinsam mit dem Lebensmittelkonzern Suntory. Foto: Naonobu Noda

Blaue Chrysantheme: Kreuzung mit Wildarten vermeiden

„Momentan konzentrieren sich die Forschungen darauf, die Kreuzung mit wild wachsenden Arten zu vermeiden, um die Biodiversität zu erhalten“, berichtet Projektleiter Naonobu Noda auf Nachfrage der TASPO.



Das Forschungsprojekt hat das Institute of Vegetables and Floriculture Sciences (NARO) gemeinsam mit dem Lebensmittelkonzern Suntory gestemmt, zu dem auch Suntory Flowers zählt, ein Hersteller für Schnittblumensamen. „Momentan wägen NARO und Suntory noch ab, wie der Markteintritt aussehen könnte. Es ist nicht leicht genveränderte Pflanzen in Umlauf zu bringen“, so der Pflanzenbiologe weiter. Auch sei nicht klar, ob die blaue Chrysantheme überhaupt ihren Sprung vom japanischen Markt auf das europäische Festland schaffen würde.



Hat die Gen-Chrysantheme Chancen auf dem Markt?

TASPO-Experte Norbert Elgner geht von folgendem Szenario aus: „Aufgrund der ausgeprägten gesellschaftlichen Ablehnung von GVO allgemein ist davon auszugehen, dass auch die Vermarktung von genveränderten, blaublühenden Chrysanthemen, sofern überhaupt eine Genehmigung vorliegen würde, auf keine große Resonanz stoßen dürfte. Mehr als mit einem Status ‚Liebhaberwert‘ ist wohl kaum zu rechnen, zumal die Ware einer entsprechenden Kennzeichnungspflicht unterliegt.“ (Mehr dazu lesen Sie in TASPO 32/2017, die am Freitag, 11. August, erscheint.)



2013 begannen die Forschungsarbeiten rund um die blaue Chrysantheme. Bis zu diesem Zeitpunkt war es den Wissenschaftlern lediglich gelungen, Pigment-Gene der Marien-Glockenblume zu isolieren und diese in den DNA-Strang einer rötlich blühenden Chrysantheme einzusetzen. Violette und purpurfarbene Blüten waren das Ergebnis. Als die Wissenschaftler zusätzlich Gene der Blauen Klitorie hinzufügten, gelang der Durchbruch (TASPO Online berichtete).