Kresse: extrem schnelle Kultur für den Gartenbau

Frische Gartenkresse (Lepidium sativum) wird vorwiegend als wenige Tage junger Keimling verwendet. Im Prinzip keimt das einjährige Kraut, das vermutlich aus Asien stammt und schon sehr lange im Mittelmeerraum angebaut wird, zu jeder Jahreszeit, wenn die Temperaturen nicht zu niedrig sind.

Kresse-Samen fanden sich als Grabbeigabe in altägyptischen Gräbern, und auch im hiesigen Kulturraum wird Kresse, deren Bezeichnung sich vom althochdeutschen cresso (=scharf) ableitet, seit mindestens 1.000 Jahren angebaut.

Kresse-Anzucht im Erwerbsgartenbau

Die erwerbsgärtnerische Anzucht der Gartenkresse geschieht vor allem unter Glas auf speziellem Trägermaterial in Anzuchtkästen, ist aber natürlich auch auf dem Feld möglich. Für den Verkauf der Keimsprossen an Privatkunden wird Kresse vor allem in handliche Kästchen auf Perlite ausgesät, während für den Absatz in der Gastronomie meist Vlies verwendet wird. Öko-Produzenten verwenden aber auch häufig Matten aus mehrlagigem Flachs.

Bei 15 Grad Celsius keimen die Samen der Kresse innerhalb weniger Tage und werden in der Regel geerntet, wenn die Keimlinge drei bis fünf Zentimeter lang sind. In dieser kurzen Zeit benötigen sie keine Düngung, sind aber auf eine gute gleichmäßige Versorgung mit Feuchtigkeit angewiesen. Da die Kresse zu den Lichtkeimern zählt, benötigt man auch kein Substrat oder anderes Material zur Abdeckung der Samen.

Bereits nach etwa drei Wochen beginnen die Pflanzen zu blühen und setzen danach schnell Samen an. Die Gartenkresse gehört zur Familie der Kreuzblütler, ihre weißen Blüten ähneln denen des wilden Senfs. Für den Erwerbsgartenbau ist die Kresse eine extrem schnelle Kultur, die sich bei Bedarf auch einfach „zwischenschieben“ lässt, wenn Platz dafür frei ist.

Beste Verkaufszeit für Gartenkresse

Am besten verkaufen lässt sich Gartenkresse im Winter und im zeitigen Frühjahr, wenn das Kräuter- und Gemüseangebot eher spärlich ist. Kresse ist reich an Mineralstoffen wie Kalium, Kalzium und Eisen und enthält besonders viel Beta-Carotin, außerdem Vitamin C. Die enthaltenen Senföle, die auch für die angenehme geschmackliche Schärfe verantwortlich sind, stärken die Immunabwehr und wirken generell positiv auf die Verdauung.

Durch die Art der Kultivierung können die Verbraucher stets bei Bedarf frische Kresse-Sprossen abschneiden und als gesunde Würze an fast allen herzhaften Speisen verwenden. Ein Klassiker dürfte dabei das Quarkbrot sein, das großzügig mit Kresse bestreut wird.