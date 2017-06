Selecta France: neue Tochter in Selecta one-Gruppe

Jean Pierre Challet (l.), General Manager Selecta France, zusammen mit Selecta one CEO Nils Klemm. Foto: Selecta one

Blick in den Showgarten am Firmensitz von Selecta France. Foto: Selecta one

Selecta one führt ein weiteres Unternehmen in seine Gruppe ein: Selecta France, ein Joint Venture mit Challet-Hérault, dem in Frankreich bekannten und 125 Jahre alten Jungpflanzen- und Züchtungsunternehmen. Firmensitz ist der bisherige Standort in Cholet.

Damit verfügt Selecta one nun nach eigenen Angaben als einziger international agierender Züchter und Jungpflanzenproduzent im Bereich Zierpflanzen über eine französische Jungpflanzen-Produktion mit hervorragender Logistik.

Unabhängigen Jungpflanzen-Lieferanten im Herzen Frankreichs etablieren

„Die Umwelt, in der wir unsere Geschäfte machen, ist dynamischer und verändert sich schneller als jemals zuvor“, betont Nils Klemm, CEO Selecta one. „Das ist sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance, je nachdem wie man plant und wie man diese Pläne umsetzt. Aus diesem Grund haben wir – Nils und Per Klemm und Jean Pierre Challet – uns zusammengesetzt und Pläne gemacht. Es ist unsere Vision, einen starken, unabhängigen, familiengeführten Jungpflanzen-Lieferanten im Herzen von Frankreich zu etablieren.“

Die Kontaktpersonen im Verkauf, in der Logistik oder auch in der Buchhaltung bleiben in Cholet bestehen, wie Jean Pierre Challet, General Manager Selecta France und Eigentümer von Challet-Herault, ergänzt.

Selecta France fokussiert sich auf Belieferung des französischen Markts

Selecta France will sich auf die Belieferung des französischen Markts fokussieren. Mit diesem Entwicklungsschritt werde die bereits seit über zehn Jahren bestehende Zusammenarbeit weiter vertieft. Die Produktion wird durch ein leistungsfähiges Netzwerk an spezialisierten Selecta one Rooting Stations ergänzt, erklärt die Unternehmensgruppe.

Darüber hinaus bietet Selecta France Direktlieferungen unbewurzelter und callusierter Stecklinge sowie von Mini-Rooter-Jungpflanzen aus den Selecta one-Mutterpflanzenstandorten. Beim Salon du Végétal in Nantes vom 20. bis 22. Juni will sich Selecta France erstmalig der Öffentlichkeit präsentieren.