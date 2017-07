Spargelernte 2017: Hohe Erträge trotz wechselhaften Temperaturen

In diesem Jahr profitierten die Spargel-Bauern deutlich vom frühlingshaften Wetter. In vielen Regionen begann der Saisonstart früher als im Vorjahr. Trotz des darauffolgenden Kälteeinbruchs kann eine positive Erntebilanz gezogen werden. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes wird von einer Erntemenge in Höhe von 127.800 Tonnen ausgegangen, was einer Steigerung von 6 Prozent gegenüber 2016 entspricht.