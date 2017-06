Steinobst: schlechte Ernte in Baden-Württemberg

Aufgrund der Spätfröste rechnet Baden-Württemberg in diesem Jahr mit Ernteeinbußen bei Kirschen, Pflaumen und Zwetschgen. Foto: Pixabay

Die Spätfröste im April vermiesen die diesjährige Steinobsternte in Baden-Württemberg. Das Statistische Landesamt geht nicht nur von deutlichen Ertragseinbußen bei Süß- und Sauerkirschen aus. Auch die Pflaumen- und Zwetschgenernte fällt in dieser Saison wohl deutlich geringer aus als in den Jahren zuvor.