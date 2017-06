Zierpflanzenbau: Rekordhoch für Geschäftsklimaindex

Der Geschäftsklimaindex im Zierpflanzenbau bewegt sich bereits den dritten Monat in Folge konstant auf einem Rekordhoch. Grafik: ZVG

Geschäftsklimaumfrage im Zierpflanzenbau

Seit März 2015 führt der Zentralverband Gartenbau (ZVG) die Geschäftsklimaumfrage im Zierpflanzenbau durch. Die Stimmung der Betriebe bewegt sich nun schon drei Monate in Folge auf einem Rekordhoch von 110 Punkten.



„Das Wetter ist und bleibt die größte Herausforderung für den Zierpflanzenbau. Auch in diesem Jahr wurden die Gärtner sowohl absatz- als auch kulturtechnisch besonders herausgefordert. Nach einem rekordwarmen März folgte eine extrem lange Frostperiode im April, die den Absatz für längere Zeit lahmlegte“, so Matthias Bremkens, Vorsitzender des BVZ.

Warme Tage im Mai: Geschäfte der Zierpflanzengärtner auf Hochtouren

Im Mai allerdings besserte sich die Wetterlage und die warmen Tage bescherten den Zierpflanzengärtnern eine rosige Geschäftslage.



Seit März 2017 hat der ZVG den Pool der Umfrageteilnehmer auf alle Sparten der Branche erweitert. So soll sich die Datengrundlage für den Gartenbau verbessern. In Zusammenarbeit mit den Gartenbau-Landesverbänden hat der ZVG die monatliche anonyme Online-Umfrage gestartet. Ziel der Umfrage ist, Geschäftsklima-Indizes der wichtigsten Gartenbausparten zu erhalten. Die Betriebe, die sich an der Umfrage beteiligen, erhalten exklusiv die Ergebnisse.