Arbeitsschutz: Keine Pflanzencontainer stapeln

Das Stapeln von Pflanzencontainern stellt ein Sicherheitsrisiko und somit eine Verletzung des niederländischen Arbeitsschutzgesetzes dar. Darauf weist die Sozial- und Beschäftigungsinspektion (ISZW) in den Niederlanden hin.

Unfall durch gestapelte Container: LTO, Stigas und Container Centralen bilden Arbeitsgruppe

Auch CC Container der Container Centralen sind nicht für eine Stapelung in zusammengebautem Zustand gedacht, wie das Unternehmen meldet. Einzelne, leere, auseinander gebaute CC-Container-Böden können entsprechend der Vorschriften geschichtet werden.



Die Branchenorganisationen LTO Glaskracht Niederlande und Stigas werden nun einen Aktionsplan entwerfen, um Unfälle durch gestapelte Karren künftig zu vermeiden. Auch Container Centralen wird sich an der Arbeitsgruppe beteiligen. „Wir sind uns bewusst, dass die Ankündigung der ISZW große Auswirkungen auf viele unserer Kunden hat, da sie Einfluss auf die tägliche Praxis hat“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.