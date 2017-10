EU-Parlament: Monsanto-Lobbyisten ausgesperrt

Zum ersten Mal in der Geschichte des EU-Parlaments verwehrt das Gremium Lobbyisten den Zugang. Mit diesem Schritt gab das Parlament einem Antrag der Grünen statt, Vertreter von Monsanto künftig nicht mehr in das Gebäude vorzulassen.

Monsanto weigert sich, an Anhörung teilzunehmen

Grund des Anstoßes: Der Agrarriese hatte sich geweigert, an einer Anhörung zu den „Monsanto Papers“ teilzunehmen. Die „Monsanto Papers“ allerdings schlagen momentan hohe Wellen in der öffentlichen Wahrnehmung. Der Saatgutkonzern, der durch Bayer für 66 Milliarden Dollar 2016 gekauft worden war, hatte wichtige Dokumente unterschlagen, die das Gesundheitsrisiko verschiedener Produkte bestätigten. Mehrere Landwirte zogen in den vereinigten Staaten vor Gericht und werfen Monsanto vor, die Risiken seiner Produkte verschleiert zu haben.

Grüne/EFA-Fraktion: Weiterhin deutliche Zweifel an Glyphosat

„So geht starke Demokratie. Wer sich der Demokratie entzieht, dem muss man den Lobbyisten-Zugang entziehen. Wenn Monsanto in Europa Geschäfte macht, muss es sich auch vor dem EU-Parlament seiner Verantwortung stellen. Es gibt weiterhin erhebliche Zweifel an der Beurteilung von Glyphosat. So lange ein Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden kann, darf die Zulassung von Glyphosat nicht verlängert werden. Die Bundesregierung sollte wie Frankreich und Italien sein Veto gegen die Verlängerung der Glyphosat-Zulassung in der EU einlegen“, kommentierte der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament, Sven Giegold.