Betrug: Hunderttausende Euro für Gartenpflege

Unternehmerfamilie bucht 418.000 Euro Gartenpflege auf Firmenbücher

Informationen des Manager Magazins nach soll die Unternehmerfamilie 2016 418.000 Euro für die Gartenpflege des Anwesens auf Kosten des Betriebs ausgegeben haben. Das Grundstück befindet sich zwar in Firmenbesitz, wurde aber ebenso wie das Haus darauf auch, privat genutzt. Elf Jahre soll die zwielichtige Vorgehensweise angedauert haben, wie Wirtschaftsprüfer dem SWR versicherten.



Neben der Gartenpflege buchten die Kühborths auch teures Geschirr, Kunstgegenstände oder Tankrechnungen auf die Firma. Die Machenschaften gelangten ans Licht, als im Frühjahr 2017 Wirtschaftsprüfer mehrere Unstimmigkeiten in den Büchern entdeckt hatten. Verschiedene Manager, die in den Jahren 2006 bis 2016 für den Pumpenhersteller tätig gewesen waren, zeigten sich selbst an.

Pumpenhersteller KSB muss drei Millionen Euro an den Fiskus zahlen

Wie der SWR berichtet, sei ein Verfahren bereits gegen die Zahlung eines sechsstelligen Betrags eingestellt worden. KSB habe nun seinerseits alle „klärungsbedürftigen“ Leistungen und Verträge überarbeitet und abgeändert. Die Finanzbehörden seien in vollem Umfang informiert worden. Rund drei Millionen Euro will das Unternehmen nun an den Fiskus nachzahlen.