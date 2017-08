Dauerregen: Auswirkungen auf den Gartenbau

Der anhaltende Starkregen hat in vielen Regionen unter anderem zu überfluteten Straßen, Gärten und Feldern geführt. Foto: William Allegre/Fotolia

Der regional immense Starkregen in den vergangenen Wochen machte auch vor dem Gartenbau nicht Halt. Tief „Alfred“ war schuld an überfluteten Straßen, Gärten, Feldern, vollgelaufenen Kellern, abgesunkenen Gräbern und geschädigten Leitungen. Aber auch an fehlenden Kunden im Endverkauf und damit Umsatzeinbußen.