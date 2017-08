Deutscher Gartenbautag: ZUKUNFT in ARBEIT

„ZUKUNFT in ARBEIT“ lautet das Motto des Deutschen Gartenbautags 2017, der sich mit Fragen rund um die Arbeitswelt von morgen in der grünen Branche beschäftigt. Foto: ZVG

Welche Konsequenzen hat die Digitalisierung für den Gartenbau? Was tun gegen den Fachkräftemangel? Und wodurch werden Arbeitgeber für Mitarbeiter attraktiver? Fragen wie diese stehen im Zentrum des Deutschen Gartenbautags, der vom 7. bis 9. September in Berlin stattfindet. Diesjähriges Motto: „ZUKUNFT in ARBEIT“.