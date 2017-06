Diebstahlserie: organisierte Bande klaut Gemüsekisten

10.000 Gemüsepfandkisten haben Unbekannte am Wochenende aus einem Gartenbaubetrieb in Geldern gestohlen. Nicht der erste Fall dieser Art: Immer wieder sind im Kreis Kleve in den vergangenen Monaten tausende der grünen Klappsteigen verschwunden. Die Polizei geht deshalb von einer gut organisierten Bande aus.