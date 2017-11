Dümmen Orange fördert Gartenbau in den USA

Dümmen Orange unterstützt die Non-Profit-Organisation Seed Your Future, die den Gartenbau in den USA fördern und mehr Menschen für Pflanzenberufe begeistern will. Foto: Dümmen Orange

Seed Your Future will den Gartenbau in den Vereinigten Staaten fördern und Menschen dazu anregen, sich für einen Pflanzenberuf zu entscheiden. Dümmen Orange unterstützt die Non-Profit-Organisation in den kommenden drei Jahren finanziell.

Insgesamt 390.000 Euro spendet das Züchtungs- und Produktionsunternehmen an die gemeinnützige Initiative, um sie bei ihrem Vorhaben zu unterstützen. „Wir freuen uns, durch unsere Investition einen Beitrag zur Zukunft des US-Gartenbaus zu leisten, einem sehr wichtigen Markt für unser Unternehmen und dem Heimatsitz unserer nordamerikanischen Firmenzentrale“, erklärt Dümmen Orange CEO Biense Visser.

Seed Your Future will mehr Aufmerksamkeit für Gartenbau

Neben Dümmen Orange fördern bereits über 150 US-Unternehmen und -Organisationen Seed Your Future, darunter die American Society for Horticultural Science (ASHS) und der in Kennett Square, Pennsylvania beheimatete Botanische Garten Longwood Gardens. Zielsetzung der Non-Profit-Organisation ist es, die Aufmerksamkeit für den US-Gartenbau zu steigern und den Ausbau von damit assoziierten Berufsbildungsprogrammen für Schüler ab der 7. Klasse anzukurbeln.

„Eine Karriere im Gartenbau ist für viele immer noch unbekanntes Terrain. Sobald man dieses Berufsfeld aber einmal für sich entdeckt hat, weckt es eine Leidenschaft, die Chancen eröffnet, aus denen sich ein unvergleichlicher beruflicher Werdegang entwickeln kann“, sagt Kate Santos, Geschäftsführerin von Dümmen Orange North America.

Ziel der Non-Profit-Organisation: nachhaltige Nachwuchssicherung

Seed Your Future unterstütze die Unternehmen dabei, „die umfangreichen Karrieremöglichkeiten, über die der Gartenbau verfügt, darzustellen und mit der nächsten Generation zu teilen“, so Santos. Damit leiste die Initiative, die die einzige ihrer Art in der Grünen Branche sei, einen überaus wertvollen Beitrag: „Nicht nur, weil es sich lohnt, das Geheimnis rund um eine Karriere im Gartenbau zu teilen, sondern auch, weil die Zukunft unserer Branche davon abhängt.“

Die finanzielle Zuwendung von Dümmen Orange eröffne Seed Your Future jetzt die Möglichkeit, „signifikante Fortschritte im Hinblick auf unser Ziel zu machen, das Angebot qualifizierter Fachkräfte zu steigern und durch Nachwuchsförderung eine nachhaltige Versorgung mit zukünftigen Talenten für den Gartenbau zu erreichen“, ist Susan E. Yoder, verantwortliche Leiterin der Initiative, überzeugt.

„Dümmen Orange weiß um Bedeutung des Gartenbaus für Zukunft unseres Planeten“

„Als führender Züchter und Produzent von Blumen und Pflanzen kennt das Unternehmen die essenzielle Bedeutung des Gartenbaus für die Zukunft unseres Planeten. Und, als ein bedeutender Arbeitgeber innerhalb der Branche, weiß man bei Dümmen Orange wie wichtig es ist, mehr Menschen dafür zu interessieren, eine berufliche Karriere im Bereich der Kunst, Wissenschaft, Technologie und im Geschäftsleben rund um Pflanzen einzuschlagen“, so Yoder.