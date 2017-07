Dümmen Orange macht jetzt auch in Orchideen

Weil sich Sogo neben der Züchtung von Orchideen auf deren Vermehrung durch Gewebekultur spezialisiert hat, kann Dümmen Orange durch die künftige Zusammenarbeit zudem seine „Kapazität im Bereich der Gewebekultur mehr als verdoppeln“, wie es in der Firmenmitteilung heißt. Sogo beliefert mit seinen Orchideen Schlüsselmärkte wie die USA, Brasilien, Südostasien und Nordwesteuropa.

Dümmen Orange: Orchideen mit großen Wachstumsmöglichkeiten

„Orchideen sind eine wichtige Produktkategorie in unserer Branche mit großen Wachstumsmöglichkeiten“, so Biense Visser. Wie der CEO von Dümmen Orange betont, will die Unternehmensgruppe „weiterhin im Bereich der tropischen Pflanzen nach passenden Ergänzungen für diese Produktgruppe suchen“.

Als einen der großen Vorteile von Sogo hebt Dümmen Orange den Spitzenplatz des taiwanesischen Züchtungsunternehmens in der Sortenentwicklung hervor. Entsprechend baut die Unternehmensgruppe „nicht nur in Asien, sondern weltweit auf die führende Position und die Kompetenzen von Sogo“, so Visser.

Orchideenzüchter Sogo will mithilfe von Dümmen Orange Innovationen vorantreiben

Der Orchideenzüchter hat bereits angekündigt, mithilfe des technischen Know-hows von Dümmen Orange Innovationen weiter vorantreiben zu wollen, „um bessere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln“, wie Sogo-Geschäftsführer Jeffrey Feng erklärt. „Teil von Dümmen Orange zu werden ermöglicht es uns, weiter zu wachsen und unser breites Sortiment mehr Kunden in aller Welt zur Verfügung zu stellen“, so Feng weiter.