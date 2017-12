EU: Pennisetum setaceum ‘Rubrum‘ nicht invasiv

Pennisetum advena ‘Wipff & Veldmann’ oder Cenchrus advena

Pennisetum ‘Rubrum’soll nun als eigenständige Art mit dem Namen Pennisetum advena ‘Wipff & Veldmann’ oder Cenchrus advena gekennzeichnet werden. „Pennisetum ist eine wirtschaftlich wichtige Kultur. Die eindeutige Klärung, dass Pennisetum setaceum ‘Rubrum‘ nicht invasiv ist, begrüßen wir sehr. Das ist eine gute, aber längst überfällige Nachricht für unsere Betriebe“, kommentierte ZVG-Generalsekretär Bertram Fleischer die als vorläufig anzusehende Entscheidung.

Pennisetum ‘Rubrum‘ von EU-Liste invasiver Arten gestrichen

Der Verband hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine Streichung des roten Lampenputzergrases von der Liste invasiver Arten zu erreichen. Dazu führte er die Erkenntnisse des amerikanischen Wissenschaftlers Dr. Joseph Wipff ins Feld, die dieser eigens für den Verband ausgeführt hatte. Das Ergebnis wird von den DNA-Analysen an Pennisetum setaceum und an den Sorten ‘Rubrum’, ‘Summer Samba’, ‘Sky Rocket’, ‘Fireworks’ und ‘Cherry Sparkler’ in den Niederlanden auf Initiative des niederländischen Gartenbauverbandes bestätigt.