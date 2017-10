Geteiltes Ergebnis in der Zufriedenheit mit Verbänden

Wie sieht die Hauptaufgabe eines Verbandes aus? Die Umfrageteilnehmer sprachen sich klar für den politischen Lobbyismus aus. ZVG und BdB haben bereits mehrmals betont, genau hier einen ihrer Schwerpunkte für die nahe Zukunft zu setzen. Auf diesem Weg soll die Bundespolitik näher an die Betriebe der Grünen Branche rücken. Ebenfalls wichtig in den Augen der Teilnehmer: Die positive Beeinflussung der öffentlichen Wahrnehmung im Sinne des Verbandes und damit der vertretenen Interessengruppen. Dazu zählt auch eine fundierte Medien- und Informationspolitik, wie sie von der Verbänden inzwischen oft betrieben wird. Immerhin an dritter Stelle rangiert die Aufgabe, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Ohne Nachwuchs keine Zukunft, sollte der Slogan hier lauten. Auch in der Beratung bei Rechtsfragen können die Zusammenschlüsse punkten. Stabile Preise zu erzeugen, Tarife im Sinne von Arbeitnehmern oder Arbeitgebern auszuhandeln, Arbeitsplätze zu sichern oder auch Forschung zu fördern, sehen die Befragten nicht als dringende Notwendigkeit an.

Grafik: Christian Mannsbart