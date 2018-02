Glyphosat: GroKo will Alternativen fördern

Im Rahmen der Verhandlungen für eine Große Koalition (GroKo) hat auch die Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft Details vereinbart – darunter wichtige Punkte, die die Grüne Branche betreffen. So will die GroKo etwa den Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft „so bald wie möglich“ beenden.