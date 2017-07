Hagelunwetter hinterlässt Schäden in Millionenhöhe

Gartenbau und Landwirtschaft sind in diesem Sommer vom Wetter schwer gebeutelt. Jüngste Opfer sind Betriebe im südlichen Wien und dem angrenzenden Niederösterreich, wo gestern heftige Unwetter mit Hagel und Tornado Schäden in Höhe von rund 15 Millionen Euro verursachten.

Betroffen waren vor allem der Obst- und Gemüsebau sowie Wein- und Ackerkulturen auf einer Fläche von insgesamt 10.000 Hektar, wie die Österreichische Hagelversicherung meldet. Bis zu 5,5 Zentimeter große Hagelkörner zerschlugen Gewächshäuser, Starkregen setzte verschiedene Anbauflächen unter Wasser.

Gartenbau und Landwirtschaft durch Klimawandel massiv betroffen

„Die Landwirtschaft ist durch den Klimawandel massiv betroffen. Der Gesamtschaden aufgrund des heutigen Unwetters beträgt rund 15 Millionen Euro“, zog der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Dr. Kurt Weinberger, nach dem Unwetter gestern eine erste Bilanz. Die Sachverständigen der Versicherung hatten noch am Abend mit den Erhebungen begonnen.

In Deutschland belaufen sich die wetterbedingten Schäden in Gartenbau und Landwirtschaft allein im ersten Halbjahr ebenfalls bereits auf zweistellige Millionenbeträge. So gingen allein beim Versicherer Vereinigte Hagel bis zum 30. Juni Schadensmeldungen aufgrund von Sturm, Hagel, Starkregen und Frost in Höhe von 60 Millionen Euro ein.