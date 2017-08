Heizölpreise im Juli gleichbleibend

Es wird erwartet, dass der Preis für Heizöl EL in den nächsten Tagen steigt. Foto: mopsgrafik / Fotolia

Heizölpreis soll nach Stillstand im Juli in den nächsten Tagen steigen

Im Juli lag der durchschnittliche Einkaufspreis für Heizöl EL, schwefelarm bezogen auf eine Abnahmemenge von 10.000 Litern bei 43 Cent je Liter. Er liegt damit auf dem gleichen Stand wie im Vormonat. Die Wärmekosten für Heizöl EL liegen bei 49,0 Euro je MWh. Die Preise und Kosten sind Nettoangaben, das heißt ohne Mehrwertsteuer, jedoch inklusive aller weiteren Steuern, Abgaben und Lieferkosten. Der Umrechnung von Einkaufspreis zu Wärmekosten liegt ein Heizwert von 10,2 kWh je Liter und ein Jahresnutzungsgrad von 86 Prozent zu Grunde.



Es wird erwartet, dass der Preis für Heizöl EL in den nächsten Tagen steigt.



