Interview: Rückenwind für Grüne Berufe

Seit gut einem Monat ist Julia Klöckner neue Bundeslandwirtschaftsministerin und als Mitglied der Bundesregierung für die Ausrichtung der deutschen Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik verantwortlich. In ihrem ersten Interview mit der TASPO spricht die Ministerin darüber, was den Gartenbau in Zukunft seitens der Regierung erwartet.