Nachtragshaushalt 2018: Bayern erhält 40 Millionen mehr für Agrarressort

Mit dem von der Staatsregierung beschlossenen Nachtragshaushalt 2018 kann Landwirtschaftsminister Helmut Brunner positiv auf das kommende Jahr blicken. Das Agrarressort in Bayern erhält einen finanziellen Zuwachs in Höhe von 40 Millionen Euro sowie weitere Unterstützung in Form von zusätzlichen Stellen für die Entwicklung von Projekten.