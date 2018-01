Neue Gesetze: Das ändert sich 2018

Gesetzlicher Mindestlohn jetzt auch im Gartenbau, höhere Beiträge in der Sozialversicherung, mehr Handlungsspielraum für Steuerprüfer: Zum Jahresbeginn sind einige neue Gesetze und Regelungen in Kraft getreten.

Mindestlohn: Sonderregelung für Gartenbau endet

So endete etwa mit Ablauf des Jahres 2017 die Sonderregelung für Arbeitnehmer im Gartenbau: Ab 2018 gilt auch für den Bereich Landwirtschaft und Gartenbau der allgemeine gesetzliche Mindestlohn in Höhe der seit 2017 gültigen 8,84 Euro pro Stunde. Im Lauf dieses Jahres wird über eine weitere Anpassung des Mindestlohns ab 2019 beraten, erläutert Jürgen Forster, Geschäftsführer der Gartenbau-Unternehmens-Beratungsgesellschaft in Frankfurt.

Anfang 2015 wurde erstmals in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt, der flächendeckend in Ost und West gleichermaßen 8,50 Euro pro Stunde betrug. Dies führte laut Forster zu Problemen insbesondere in den strukturschwachen Regionen, wo bis dahin teils auch deutlich niedrigere Löhne gezahlt wurden.

Diversen betroffenen Verbänden gelang es, mit der Einigung auf einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag für die Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau eine Sonderregelung zur stufenweisen Anpassung an den Mindestlohn zu erreichen. So startete der Mindestentgelt-Tarifvertrag in 2015 zunächst mit einem Stundenlohn von 7,40 Euro im Westen und 7,20 Euro im Osten.

Auch Aufzeichnungspflichten ändern sich

Das Auslaufen der Branchenregelung habe nicht nur Auswirkungen auf die Höhe des Mindestlohns, sondern auch auf die Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten. Mit Einführung der Branchenregelung wurde von den Ministerien die Auffassung vertreten, dass alle Arbeitnehmer dieser Wirtschaftsbereiche unter die Aufzeichnungspflicht des Entsendegesetzes fallen, es sei denn, der regelmäßige Monatslohn liegt über 2.958 Euro.

Diese Aufzeichnungspflicht, die der des Mindestlohngesetzes für geringfügig Beschäftigte entspricht, sieht laut Forster im Einzelnen vor:

Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit sind aufzuzeichnen

die Aufzeichnung muss spätestens bis zum Ablauf des 7. auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages erfolgen

die Aufzeichnungen müssen mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden

Mit Beendigung der Branchenlösung gelten diese Pflichten nun nicht mehr für alle Arbeitnehmer, sondern nur noch für die „geringfügig Beschäftigten“, das heißt für Minijobber (Lohn geringer als 450 Euro pro Monat) oder für kurzfristig Beschäftigte. Dies stelle eine deutliche Erleichterung für die Unternehmen dar.

Beiträge zur Sozialversicherung können steigen

Mit höheren Beiträgen zur Landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) müssen einige Versicherte zu Jahresbeginn rechnen. Künftig bis zu 15,90 Euro mehr bezahlen einige Mitglieder, wie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) mitteilt. Ändert sich der Krankenkassenbeitrag, wirkt sich das auch auf die Pflegeversicherung aus.

Als Grund nennt der Versicherungsträger unter anderem „die gesetzlich vorgeschriebene Kopplung des Höchstbeitrags der LKK für Unternehmer in der Beitragsklasse 20 an den Höchstbeitrag in der allgemeinen Krankenversicherung“. Allerdings liege der Höchstbeitrag für Unternehmer nach wie vor „zehn Prozent unter dem Höchstbeitrag aller anderen gesetzlichen Krankenkassen“, so die SVLFG.

Im Rahmen der für Sonderkulturen berücksichtigten Multiplikatoren müssen insbesondere Baumschulen sowie Freilandproduzenten von Blumen und Zierpflanzen mit Änderungen rechnen. Allerdings verspricht die SVLFG, für betroffene Betriebe die Beitragsanpassungen über drei Jahre zu „strecken“.

Ab 2018 unangemeldete Kassennachschau möglich

Mehr Handlungsspielraum bekommen ab 2018 Steuerprüfer durch einen neuen Paragraphen des Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 22. Dezember 2016. Demnach dürfen Finanzämter seit 1. Januar unangemeldet eine sogenannte Kassennachschau durchführen, um die Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben in Betrieben zu prüfen.

Ebenfalls möglich ist es, im Rahmen der Kassennachschau zu überprüfen, ob Kassen oder Kassensysteme ordnungsgemäß eingesetzt werden. Einschränkung: Die Kassennachschau darf grundsätzlich nur auf den Geschäftsgrundstücken und in den Geschäftsräumen des Steuerpflichtigen stattfinden und dort auch nur während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten. Allerdings muss der Steuerpflichtige seiner Mitwirkungspflicht nachkommen.

Mehr zur Kassennachschau sowie zu weiteren neuen Regelungen, die 2018 in Kraft treten – etwa das Betriebsrentenstärkungsgesetz oder die Anhebung der Grenzwerte für geringwertige Wirtschaftsgüter – lesen Sie in der TASPO 1/2018, die am 5. Januar erscheint.