Offener Brief gegen Auseinanderdriften grüner Verbände

Auf den Stellflächen eines Gartenbaubetriebes wachsen Calluna, Cotoneaster, Dahlia, Lavandula und Picea nebeneinander heran. Zierpflanzenbaubetriebe haben ihre Freilandflächen deutlich ausgedehnt. Baumschulen investieren verstärkt in geschützte Kulturflächen. Der Handel erwartet übergreifende Konzepte für „Grün“, denen sich unsere Betriebe stellen. Die Gartenbaubranche verzahnt sich zunehmend, die Betriebe werden in ihrer Infrastruktur und Anbaumethoden vergleichbarer.



Zugleich driften unsere Interessenvertretungen, also die grünen Verbände, auseinander. Konkret wird aktuell eine verbandliche Trennung von BdB und ZVG diskutiert. Dieses ist aufgrund der aufgezeigten Entwicklung unserer Betriebe nicht nachvollziehbar. Die grüne Branche benötigt eine gemeinsame, starke Interessenvertretung. Sowohl nach innen als auch gegenüber der Politik in der Region, in Berlin und in Brüssel.



Unterschiedliche Meinungen sind wertvoll, um alle Perspektiven einer Sachfrage auszuleuchten. Diese gilt es zu diskutieren um gemeinsame, zumindest aber im gegenseitigen Respekt abgestimmte Wege zu beschreiten. Diese dürfen jedoch nicht auseinander führen. Grundlage dafür ist ein intensiver Dialog, sowohl in der Spitze, als auch in den Gremien und Regionen.



Gärtner kennen die Bedeutung der richtigen Balance. Bei der Nährstoffversorgung unserer Pflanzen, dem Kultivieren im Einklang mit der Natur oder in der Mitarbeiterführung. Wenn die Waage ins Ungleichgewicht gerät, gibt es nur Verlierer. Daher mobilisieren wir alle Kräfte in unseren Betrieben, um sie im Lot zu halten oder ggf. wieder zu bringen.



Wir sind überzeugt, dass aufgrund der sehr vergleichbaren Interessenlage, die gegenwärtigen berufsständischen Probleme zum Wohle der Gärtner in einem breit angelegten Dialog zu überwinden sind. Bitte handeln Sie verantwortungsvoll mit Weitblick und behalten Sie stets die Erwartungen der Gartenbaubetriebe fest im Blick.“



Norbert Artmeyer, Hörstel

Martin Häussermann, Möglingen

Hans Müller, Kornwestheim

Jens Schachtschneider, Neerstedt

Frank Werner, Bonn