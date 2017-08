Plantion mit neuer Webseite im Netz

Anwenderfreundlicher und mehrsprachig: So präsentiert sich die neue Webseite von Plantion.

60 Prozent mehr Besucher auf neuer Webseite von Plantion

Mit der Generalüberholung wollte die Blumenversteigerung im niederländischen Ede unter anderem ein besseres Ranking in Suchmaschinen wie Google erreichen. Ein Ziel das zumindest in den ersten Tagen erreicht wurde, besuchten laut Plantion doch im Schnitt 60 Prozent mehr User den „gelifteten“ Internetauftritt des Unternehmens.

Außerdem sollen die Besucher der Webseite mit möglichst wenigen Klicks zu den von ihnen gesuchten Informationen gelangen. Auf Basis umfangreicher Analysen und Tests, für die Plantion versucht hat, das Nutzerverhalten verschiedener Zielgruppen – also Lieferanten, Käufer und andere Interessenten – nachzuempfinden, ist zum Beispiel die neue Aufteilung der Webseite in die Bereiche „Anliefern“ und „Einkaufen“ entstanden.

Neue Navigation und Chat-Funktion für Plantion-Webseite

Darüber hinaus hat Plantion seinen Internetauftritt nach eigenen Angaben mit einer neuen Navigation ausgestattet und die Möglichkeit eingerichtet, mit Mitarbeitern der Blumenversteigerung chatten zu können. Dazu können die Webseiten-Besucher den Facebook-Messenger nutzen – hier gestellte Fragen will Plantion an Werktagen jeweils innerhalb von 24 Stunden beantworten, so das Versprechen.

Um den zunehmend internationalen Kunden entgegen zu kommen, ist die neue Plantion-Webseite jetzt zudem in mehreren Sprachen verfügbar – Besucher der Seite können zwischen Niederländisch, Deutsch und Englisch wählen.

„Mein Plantion“ für Besucher mit persönlichem Zugangscode

Da die Firmen-Webseite vor allem allgemeine Infos rund um die Blumenversteigerung bereithält, haben registrierte Anbieter und Käufer zusätzlich die Möglichkeit, sich mit einem persönlichen Zugangscode im Bereich „Mein Plantion“ anzumelden, wo spezifische Informationen zu bekommen sind.

Außerdem bietet Plantion einen Webshop für den Online-Einkauf von zusätzlichen Sortimenten sowie ab Herbst auch den Uhrvorverkauf an.