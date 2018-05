Recht: BGH – zum Umfang von Informationspflichten

Werden in der Werbung bestimmte Informationen nicht angegeben, kann dies wettbewerbswidrig sein. Das wurde in einem Verfahren festgestellt, das bis zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) geführt wurde, der den Rechtsstreit allerdings wieder an den Bundesgerichtshof (BGH) verwies. Der hat in seiner Entscheidung einige Kriterien herausgearbeitet.