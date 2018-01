Recht: kein Wiedereinstellungsanspruch im Kleinbetrieb

, erstellt von Kirsten Weigmann, Rechtsanwältin in Hannover

Nur Arbeitnehmer, denen der Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG) zusteht, können einen Wiedereinstellungsanspruch haben. Bei Mitarbeitern von Kleinbetrieben greift ein solcher Anspruch nur in absoluten Ausnahmefällen. So entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) in seinem Urteil (AZR 845/15) vom 19. Oktober 2017.