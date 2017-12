Rentenbank: Dietmar Ilg neuer Vorstand

Dietmar Ilg verstärkt den Vorstand der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Der 53-Jährige wurde am Dienstag vom Verwaltungsrat zum Mitglied des Vorstandsgremiums ernannt.

Ilg: kompetenter und erfahrener Risikomanager

Ilgs Aufgabenbereiche umfassen das Risikocontrolling, das Kreditrisikomanagement und Operations Financial Markets, welche er bis spätestens 1. Juli 2018 übernehmen soll. Seine Karriere führte den gelernten und diplomierten Kaufmann über Stationen bei der Credit Suisse in Frankfurt und Zürich. Leitungsfunktionen sind ihm vertraut.



„Wir freuen uns, mit Herrn Ilg einen kompetenten und erfahrenen Risikomanager gewonnen zu haben. Er wird der Arbeit der Renten-bank wertvolle Impulse für eine auch weiterhin ausgezeichnete Qualität ihres Kreditportfolios sowie ihrer Kapitalquoten geben“, so Joachim Rukwied, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Rentenbank.