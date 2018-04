Tengelmann: Christian Haub alleiniger Chef

Kaum noch Überlebenschancen für Haub

Bislang hatte sich Christian Haub mit seinem älteren Bruder die anno 2000 gemeinschaftlich übernommene Geschäftsleitung geteilt. Den 53-jährigen Haub jetzt zum alleinigen CEO von Tengelmann zu machen, ist die logische Konsequenz aus der Ende letzter Woche erfolgten Erklärung der Familie, dass es für den routinierten Alpinisten Karl-Erivan W. Haub, der seit dem 7. April in den Schweizer Alpen vermisst wird, keine Überlebenswahrscheinlichkeit mehr gebe.

„Mein Bruder wird nicht nur unserer Familie, sondern auch dem Unternehmen sehr fehlen“, so Christian Haub. „Für mich persönlich waren das gemeinsame Verständnis und der stets offene Austausch vor allem zu strategischen Themen wesentlicher Kern unseres engen Miteinanders. Neben dem persönlichen Verlust werde ich das am meisten vermissen.“

Die beiden Brüder hatten insbesondere in den vergangenen acht Jahren eng zusammengearbeitet. „Stets hatten wir gemeinsam das Ziel, unser Familienunternehmen in einem guten Zustand an die nächste Generation zu übergeben. An diesem Ziel halte ich fest und ich werde alles daransetzen, es zu erreichen“, so Haub.

Fortbestand von Tengelmann trotz Tragödie nicht gefährdet

Wie der geschäftsführende und persönliche Gesellschafter der Tengelmann-Gruppe betonte, sei der Verlust seines Bruders zwar eine Tragödie für die Familie, die aber nicht den Fortbestand des Traditionsunternehmens gefährde. „In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, das Unternehmen durch einen umfassenden Transformationsprozess zu führen. Es ist nunmehr grundsolide und zukunftsfähig aufgestellt“, erklärt Haub.

Das Wesen seines Bruders, der Herausforderungen geliebt und gerne angenommen habe, sei dafür ein entscheidender Faktor gewesen. „Obwohl selbst kein Digital Native, hat er die Chancen des technologischen Wandels sehr früh erkannt und unser Geschäftsmodell danach ausgerichtet. Gleichzeitig ist es ihm aber auch gelungen, die Tradition und die Werte unseres 150 Jahre alten Familienunternehmens zu bewahren und zu leben“, so Haub.

Haub vermutlich in den Schweizer Alpen verunglückt

Karl-Erivan W. Haub war Anfang April von einer Ski-Tour rund um das Matterhorn nicht mehr zurückgekehrt. Wie die zuständigen Rettungskräfte vermuten, muss der Tengelmann-Chef während seines Trainings für das Ski-Tourenrennen „Patrouille des Glaciers“ verunglückt sein. Nachdem Haub auch nach tagelanger intensiver Suche verschollen blieb, hatte die Familie am vergangenen Freitag die Überlebendensuche auf eine Bergungssuche umgestellt.