Unterschätztes Thema: das neue Verpackungsgesetz

Das neue Verpackungsgesetz tritt erst zum 1. Januar 2019 in Kraft. Noch Zeit also, könnte man meinen, um sich rechtzeitig auf neue gesetzliche Anforderungen im nächsten Jahr einzustellen. Doch bereits jetzt sind von allen Beteiligten – auch in der Grünen Branche – die richtigen Entscheidungen zu treffen, um nächstes Jahr auf der sicheren Seite zu stehen.